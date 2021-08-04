Бюджет покупки производительного смартфона среднего класса с хорошей камерой вполне может уложиться в 30 тысяч рублей в 2021 году. В этом списке, в основном, рассмотрены упрощенные редакции премиальных моделей смартфонов китайских и других разработчиков с хорошими камерами. В камерфонах основное внимание уделяется напрямую съемке фотографий и созданию видео. Сразу стоит акцентировать внимание на том, что Apple не вписывается в обозначенный бюджет. Стоимость их флагманов гораздо дороже. Однако масса конкурентов готова порадовать пользователей соответствующими матрицами, программным оснащением и режимами съемки, не уступая в качестве фотографий.

Лучшие смартфоны до 30000 рублей по цене и качеству

Приобретая мобильное устройство за указанную сумму, вряд ли кто-то захочет довольствоваться лишь хорошей камерой. Наверняка есть желание стать владельцем полноценного флагмана с приличным экраном, мощным аккумулятором и иными показателями. С учетом этого здесь предоставлена подборка сбалансированных флагманских смартфонов начального уровня, снабженных конкурентоспособными камерами и иными сильными параметрами.

Honor 20 Pro

Эта модель открывает топ-10 смартфонов до 30 тысяч. Она оснащена IPS-экраном с физической величиной 6,26 дюйма. При этом девайс выглядит эргономичным и аккуратным. Вероятно, из-за того, что бескаркасная конструкция правильно исполнена. 32-мегапиксельная фронтальная камера расположена в очень аккуратном вырезе. Для улучшения портретных изображений реализован ряд алгоритмов. Еще одно преимущество – вау-эффект. Основная камера оснащена теми же «плюшками» в плане программного обеспечения, но немаловажны и шикарные 4 объектива в технической области. В частности, в комплект входит 48-мегапиксельная матрица от Sony, дополненная 16-мегапиксельным «сенсором». Хорошее время автономной работы обеспечивается наличием несъемного аккумулятора емкостью 4000 мАч. Вмонтированы модуль для бесконтактных платежей, быстрая зарядка на 22,5 Вт. Хорошая производительность обеспечивается наличием фирменного процессора серии Kirin 980.

В целом, это очень хорошее устройство. Крепкий середнячок среди камерфонов, в котором отличные слуховой и полифонический динамики. Камера 48 Мп необычайно функциональна, прекрасно подходит для съемки пейзажей. Неплохая детализация. Мобильное устройство очень хорошо осуществляет съемку при недостаточном освещения. По умолчанию зафиксировано разрешение 12 Мп – этого вполне достаточно для массы задач. Смартфон практически невесомый и комфортно лежит в руке.

Плюсы:

соответствие заявленных разработчиком параметров стоимости мобильного устройства;

NFC;

уверенное наличие в сетях мобильных операторов;

надлежащий объем ОЗУ;

большое число ПЗУ;

шустрая зарядка;

способность записывать диалоги собственным фирменным софтом;

шустрое фиксирование спутников;

приятный «баритональный дискант» внешнего динамика;

дисплей;

отличная IPS-матрица, с великолепными цветопередачей и углами обзора;

очень много памяти;

функциональный процессор;

прекрасная пропускная способность всех предусмотренных разработчиком стандартов передачи данных, отсутствие сложностей в подключении к сетям;

биометрия по отпечатку пальца;

возможность разблокировки по лицу;

недорогая стоимость гаджета;

наличие разъема для наушников;

быстрая зарядка (хватает на 3-4 дня в режиме не частых разговоров);

стабилизация при осуществлении видеосъемки.

Минусы:

отсутствие возможности записи телефонного разговора;

отсутствие в меню кнопки регулировки авто/яркости экрана;

слабоватый GPS;

случаются глюки.

несущественные недоработки в прошивке (отсутствие возможности установки уведомлений о блокировке дисплея);

отсутствие возможности разблокировки камерфона двойным тапом по дисплею;

старый процессор;

совмещенный слот для сим-карты и карты памяти;

выступление камер на задней панели корпуса даже при применении бампера.

Samsung Galaxy A71

Сравнительно новый, но очень привлекательный девайс серии Samsung Galaxy A71 выделяется прекрасным 6,7-дюймовым дисплеем, созданным на основе форсайта Super AMOLED Plus с высокой степенью цветопередачи и яркости. Кроме того, разработчик снабдил это мобильное устройство довольно эффективными AI-камерами, посредством которых можно делать полупрофессиональные снимки. Угол обзора объективов достигает 123. Особое внимание следует уделить прогрессивным режимам камеры, в том числе «живому фокусу», который позволяет по своему смотрению регулировать уровень размытия фона. Предусмотрен режим суперстабилизации и масса других дополнительных опций. Фронтальная камера оснащена 32-мегапиксельным модулем. Емкость аккумулятора – 4500 мАч, чего вполне достаточно для суток работы. При необходимости можно быстро восстановить питание с помощью быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Неплохой камерфон за эту стоимость. В нем быстрая зарядка, 128 Гб памяти, эргономичная оболочка. Устройство без лагов. Фризы случаются лишь при сворачивании Инстаграма и тяжелых приложений. Выдается неплохой итог троттлинга – до 70%. Отлично держится связь, не исчезает. Стабильно держит АКБ – 14-15 часов экранного времени.

У этого камерфона функциональные задние объективы, производительная фронталка (32 Мп), способная записывать 4k-видео.

Ширик и ультраширик способны выполнять запись в 1080p (full HD) и 2160p (4k), но лишь 30 кадров/сек. При 1080p на обеих камерах можно подключить электронную стабилизацию, но в целом видео A71 получается средним по качеству: при движении замыливаются детали, а 4k на ходу часто получается вообще «мылом мыльным». Нередко зависает автофокус.

Основная камера (64 Мп) предусмотрена для HDR-фотоснимков на 16 Мп. На ярком свету фотоснимки получаются привлекательные, с достаточно четкой, понятной детализацией. Динамический диапазон хороший, но кадры нередко получаются бледными. Отлично получаются ночные фотоснимки хорошо освещенных объектов.

Сверхширокоугольная камера (12 Мп) в малооблачную погоду выдает качественные снимки. Можно откорректировать искажения, однако отсутствует регулировка фокуса.

Макро (5 Мп) имеет фиксированный фокус (3,75 см), что делает осуществление съемки сложнее. В камере не предусмотрены детальные, многоступенчатые настройки, даже вспышки отсутствуют, но микромир можно отобразить вполне хорошо.

Плюсы:

хороший КПД;

память, в том числе и оперативка;

потрясающий AMOLED-дисплей;

долго держится заряд;

в комплектацию включена быстрая зарядка.

Минусы:

камера;

небольшие глюки в интерфейсе;

стремительное загрязнение задней панели;

из-за размера сложно работать одной рукой;

изображения в камере сильно мылятся;

не очень большое разрешение дисплея;

на яркости в 5-7% часть дисплея уходит в зелень.

Huawei Honor 30S

Данный девайс очень похож на Huawei P40 Lite, но некоторые технические аспекты отличаются. Если вы еще не определились с тем, какое мобильное устройство приобрести за 30 тысяч с хорошей камерой, постарайтесь все же обратить внимание на Honor 30S. Этому устройству присущ хороший уровень мощности и в него встроена прекрасная камера. 6,5-дюймовый экран с разрешением 2400 на 1080 пикселей отличается высоким качеством. За пропускную способность в этом гаджете отвечает микросхема Kirin 820, созданная на основе 7-нм технологического процесса. Это продуктивный, но не самый мощный процессор разработчика. Часть производительности возмещает 8 Гб оперативки. Основная камера оснащена центральным модулем 64-мп и коллатеральным сверхшироким модулем на 8 Мп. Есть макрообъектив и дополнительный датчик для измерения глубины. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Отсутствие лишних сервисов Google в этом камерфоне скорее только в плюс. В замену YouTube в комплект входит приложение YouTube Vanced. Поэтому отсутствие Google – не проблема. В метро стабильно ловит 4G, в лифте связь не обрывается. Заряда всегда хватает на продолжительное время (как минимум – на 1,5 дня).

Плюсы:

камера;

хороший интерфейс;

автономность;

дисплей;

заводская пленка на экране.

Минусы:

отсутствие индикатора уведомлений;

в комплект не входят наушники.

Xiaomi Mi 9T

Определенно достойным мобильным устройством с камерой в сегменте смартфонов до 30 000 рублей является модель Xiaomi Mi 9T, радующая покупателей выдвижной фронтальной камерой и рядом отличных характеристик. Однако этот девайс не самый новый. На передней панели – эргономичный 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей, занимающий почти 92% передней панели устройства. За коэффициент полезного действия отвечает микросхема Snapdragon 730 средне-высокой мощности. Еще одно преимущество – мощный графический ускоритель Adreno 618, обеспечивающий хорошую пропускную способность во время игр. Фронтальная камера с выдвигающейся механикой оснащена довольно большой матрицей с разрешением 20 Мп. Основная камера снабжена 3-мя модулями и 48-мегапиксельный апертурой f/1.75. Видео можно снимать со скоростью 960 кадров в секунду. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, а мощность быстрой зарядки – 18 Вт.

В целом хороший камерфон. В руках ощущается как устройство премиум-класса.

Плюсы:

высокий коэффициент полезного действия процессора и видеочипа;

частота обновления экрана способствует плавности в работе и в играх;

удобное расположение быстрого сканера;

камеры;

чехол и заводская пленка.

Минусы:

отсутствие слота для карты-памяти;

отсутствие 3.5 мм входа под наушники.

Samsung Galaxy M51



Лучшим смартфоном до 30 000 рублей с хорошим аккумулятором в 2021 году можно считать модель Galaxy M51 от Samsung, емкость аккумулятора которой – 7000 мАч. При этом устройство оснащено прекрасным 6,7-дюймовый дисплеем на основе технологии Super AMOLED Plus, что свидетельствует о широком угле обзора и замечательной графике. Довольно высокий уровень коэффициента полезного действия обусловлен микросхемой Qualcomm Snapdragon 730g, а также 6 гигабайтами оперативки. В качестве операционной системы применяется Android 10.0. Это мобильное устройство в довольно бюджетном ценовом сегменте оснащено замечательной основной камерой, которая включает в себя четыре модуля: 64 Мп (f/1.8), 12 Мп (f/2.2), 5 Мп (f/2.4) и 5 Мп (f/2.4 датчик глубины).

Телефон очень хорош своей батареей. Крепкий середнячок с комплектующими от бюджетных телефонов. Звезд с неба он не хватает, но все предложенные разработчиком функции выполняет как положено.

Плюсы:

отличное мобильное устройство;

интерфейс;

автономность;

прекрасные аккумулятор и скорость зарядки (за 24 часа активного пользования зарядка садится на 55-60%);

дисплей;

камера;

автономность;

зарядка в комплекте на 25вт;

отсутствие дискомфорта при ШИМе на яркости до 30%;

стабильно держится сеть 4G.

Минусы:

пластиковый корпус;

отсутствие ручных настроек для фронталки и иных камер;

на клавиатуре набора текста отсутствие буфера обмена для копирования сразу нескольких предложений;

иногда не срабатывает биометрия по отпечатку пальца.

Смартфоны до 30000 рублей с хорошей камерой

Самые прогрессивные камеры, входящие в топ-10 таких рейтингов, как DxOMark, стоят дороже: от 40 до 70 тысяч. Эта ниша включает флагманы стартового уровня, как правило, упрощенные версии известных девайсов. В этом разделе нашего рейтинга особое внимание уделено компонентным составам камер. Нас привлекали преимущества основной и фронтальной камер, а также качество видео. Другие характеристики в этом перечне отодвигаются на второй план. Однако за указанную цену сложно найти телефон с камерой, который имел бы слабую микросхему или плохой дисплей.

Google Pixel 3a XL

Этот девайс добавлен в рейтинг камерфонов до 30 000 рублей. Коллекция Pixel 3 aXL включает поколения флагманов и поновее, но они не включены в заявленную стоимость девайсов. Третье поколение мобильных устройств указанной редакции оснащены высококачественным OLED-дисплеем с разрешением 2160 на 1080 пикселей с пропорцией сторон 18 на 9. Величина дисплея – 6 дюймов. Аппаратное обеспечение основано на процессоре Qualcomm Snapdragon серии 670. Основная камера включает большую матрицу 12 Мп и 2 МП. Хоть указанная конфигурация и не самая актуальная, у этого разработчика действительно габаритные датчики с великолепным уровнем светочувствительности. Кроме того, американская корпорация обеспечила хорошее программное обеспечение. Комплект включает в себя быстрое зарядное устройство мощностью 18 Вт и модуль для бесконтактных платежей. Емкость аккумулятора составляет 3700 мАч.

Плюсы:

замечательная камера;

интерфейс;

коэффициент полезного действия;

дисплей.

Минусы:

невозможность добавить карту памяти;

мало внутренней памяти.

HUAWEI P30

Популярный камерфон, снабженный не только великолепной камерой, но и усиленным процессором серии Karin 980, оснащенный ускорителем серии Mali G76. Девайс обеспечивает довольно высокую мощность для любых игр. Вмонтирован 6,1-дюймовый дисплей на основе OLED-матрицы с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Габаритная передняя фронтальная матрица расположена в скромном вырезе. Объем оперативки – 6 гигабайт. Объем постоянной памяти – 128 гигабайт. Главное преимущество – тройная камера, которая включает в себя три модуля (40 Мп (f/1.8), 16 Мп (f/2.2), 8 Мп) и апертуру (f/2.4). Фронтальная камера оснащена габаритным модулем на 32 мегапикселя. Емкость зарядника составляет 3650 мАч при быстрой зарядке 22,5 Вт с использованием технологии SuperCharge.

Плюсы:

ШИМ;

влагозащита;

ударопрочность;

смартфон не перегревается;

камера;

наличие в комплекте силиконового чехла, подчеркивающего красоту девайса;

наличие всех заявленных разработчиком функций;

великолепный звук из разговорного динамика;

по умолчанию включен VoLTE;

качественный прием сигнала;

моментальное переподключение к сети;

сканер отпечатка.

Минусы:

мало аксессуаров к гаджету.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Модель Xiaomi Mi Note 10 Lite стала популярной у массы покупателей. В данном случае рассматривается сбалансированный камерфон до 30 000, оснащенный 4-мя модулями. От старой версии отличается тем, что в нем применяется пентакамера. Это позволяет делать практически профессиональные снимки, поскольку основной сенсор очень габаритный, а его разрешение – 64 Мп. За коэффициент полезного действия отвечает популярный процессор серии Snapdragon 730g. Уровень предикторов дисплея (6,47 дюйма) на основе технологии AMOLED с поддержкой HDR 10 и 100% покрытия DCI-P3 находится на очень высоком уровне. Существует несколько конфигураций, доступных для 6 и 8 Гб оперативки.

Камерфон выглядит очень презентабельно, премиально, великолепно смотрится в руке.

Плюсы:

полное соответствие заявленным разработчиком параметрам;

долго держится заряд;

камера;

интерфейс;

AMOLED-дисплей с опцией защиты глаз;

замечательный сенсор;

стекло и алюминий по граням;

отличный сканер отпечатка пальца под экраном;

вибромотор.

Минусы:

при разговоре устройство иногда блокируется.

OPPO Reno 3

Этот девайс уже успел заявить о себе в массе рейтингов мобильных устройств, вписываясь при этом в стоимость 30 тысяч. Габаритный флагман оснащен микросхемой MediaTek P90, чем сильно превосходит конкурентов. Разработчики снабдили мобильное устройство хорошим зарядником на 4025 мАч, а также модулем для бесконтактных платежей. Высокое качество видео в формате 4K очень радует покупателей, что оправдано наличием флагманских сенсоров. Применяется основная четырехъядерная камера с 48-мегапиксельным основным объективом. Разрешение фронтальной камеры – 44 мегапикселя.

Плюсы:

интерфейс;

аккуратный, эргономичный корпус;

наличие всех стандартных программ и опций;

доступ к умному помощнику;

качественная прошивка на русском;

камера;

стабилизация;

зум;

утилита «игры» с настройкой режимов;

трекер;

биометрия по отпечатку пальца.

Минусы:

фото отражается не на весь экран, а небольшой иконкой в центре экрана.

Xiaomi Mi 10 Lite

Это упрощенная версия Xiaomi Mi 10 с приставкой «Lite», по совместительству – лучший камерфон до 30 000 рублей в 2021 году с отличной камерой. Девайс оснащен усовершенствованным 6,57-дюймовый дисплеем на основе технологии AMOLED, который имеет разрешение 2340 на 1080 пикселей. Стекло Corning Gorilla Glass 5 серии вмонтировано поверх дисплея. Это очень эффективная защита от царапин. Емкость зарядной батареи в упрощенной флагманской версии – 4160 мАч, чего с учетом величины дисплея вполне достаточно. Среднеуровневая микросхема Snapdragon 765g отвечает за проходную способность, хотя этот процессор иногда считают относящимся к флагманской линейке. Фронтальная камера оснащена габаритным 16-мегапиксельным модулем. Основная камера снабжена 4-мя модулями, в том числе 48-мегапиксельным объективом. В комплект входит быстрая зарядка мощностью 20 Вт.

Плюсы:

дисплей;

камера;

процессор;

батарея;

автономность;

интерфейс;

функционал;

быстрая зарядка;

качество;

высокий коэффициент производительности;

отличный звук;

много памяти;

изображение на весь экран;

чехол в комплекте.

Минусы:

отсутствуют

Что нужно учесть при выборе смартфона до 30000 рублей?

Перед тем, как приобрести отличный камерфон в ценовой категории до 30 тысяч рублей, нужно иметь представление о том, какие качественные характеристики присущи флагманам этой группы мобильных устройств. Поэтому рассмотрим наиболее соответствующие параметры, не забывая, что разные разработчики применяют собственные технологии и «плюшки».

Экран . В этой ценовой категории девайсы на базе IPS-матриц встречаются реже. Все чаще флагманы снабжены OLED и Amoled дисплеями, которые имеют более широкий угол обзора и цветопередачу. В течение длительного периода времени самые яркие экраны наблюдаются у мобильных устройств Samsung.

. В этой ценовой категории девайсы на базе IPS-матриц встречаются реже. Все чаще флагманы снабжены OLED и Amoled дисплеями, которые имеют более широкий угол обзора и цветопередачу. В течение длительного периода времени самые яркие экраны наблюдаются у мобильных устройств Samsung. Процессор . Очень много микросхем и фирменных мобильных устройств от каждого из разработчиков. Обратите внимание на последние актуальные изделия, включая Kirin 900-й серии (от Huawei), Snapdragon 700-й серии, а также MediaTek P90.

. Очень много микросхем и фирменных мобильных устройств от каждого из разработчиков. Обратите внимание на последние актуальные изделия, включая Kirin 900-й серии (от Huawei), Snapdragon 700-й серии, а также MediaTek P90. Основная камера . Уже сейчас девайсы оснащены несколькими модулями по 3-4 объектива, но это не всегда является гарантом хорошего качества. Например, Google по-прежнему нацеливается на величину матрицы и программное оснащение, и это вполне оправдано. Однако лидером в этой области остается Huawei. Немного слабее являются камерфоны Xiaomi и Oppo.

. Уже сейчас девайсы оснащены несколькими модулями по 3-4 объектива, но это не всегда является гарантом хорошего качества. Например, Google по-прежнему нацеливается на величину матрицы и программное оснащение, и это вполне оправдано. Однако лидером в этой области остается Huawei. Немного слабее являются камерфоны Xiaomi и Oppo. Селфи-камера . В подборе девайсов Xiaomi в этом сегменте имеются мобильные устройства с выдвижной камерой. Это неоспоримый козырь, ведь такая селфи-камера смотрится очень привлекательно. Однако OPPO и Huawei превосходят своих оппонентов по величине матрицы и программному оснащению.

. В подборе девайсов Xiaomi в этом сегменте имеются мобильные устройства с выдвижной камерой. Это неоспоримый козырь, ведь такая селфи-камера смотрится очень привлекательно. Однако OPPO и Huawei превосходят своих оппонентов по величине матрицы и программному оснащению. Емкость батареи. Уровень энергоэффективности обусловлен тем, на базе какого технического процессора создана микросхема. 900-е поколение микросхем Kirin с 7-нм технологическим процессором дают возможность дольше экономить заряд батареи, даже если ее емкость меньше, чем у конкурентов. Например, зарядник емкостью 3500 мАч работает с лучшей автономностью, чем батарея емкостью 4500 мАч, если включена «оснастка» предыдущего поколения 700 или даже 800 серий. Однако это не так важно, как наличие быстрой зарядки. При более высокой мощности быстрее можно восстановить батарею. Самые актуальные мобильные устройства и флагманы предыдущих поколений укомплектованы габаритными дисплеями и потребляют много энергии. Поэтому немаловажно, чтобы баланс всегда был своевременно восполнен.

Какой купить смартфон до 30000 рублей с хорошей камерой?

Вывод довольно прост, при этом совершенно не обязательно озадачиваться сложной терминологией. Если вы все еще в раздумьях перед тем, как приобрести мобильное устройство с мощной камерой, рассчитывая при этом потратить сумму в 30 000 рублей, то лучше сразу ориентироваться на китайский сегмент. При этом не стоит сбрасывать со счетов, что Хуавей и Хонор подверглись американским санкциям, лишившим их возможности пользоваться сервисами Google в 2021 году. По объективным причинам рекомендуется приобретать флагманы этих разработчиков, которые поступили в продажу до второго квартала 2019 года. Итак, подводим итоги: